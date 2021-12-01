1 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinin 41. bölümü yer alacak. TRT1 ekranlarında ise yabancı sinema Görevimiz Tehlike izleyici ile buluşacak. TV8’in fenomen yarışması MasterChef’te ise eleme adayları belirlenecek. İşte, birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yapımlarla dolu kanalların 1 Aralık Çarşamba yayın akışı…

1 ARALIK ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞ

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Yargı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Şampiyon

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike" (Altyazılı)

22:25 Dünya Hali (Altyazılı)

23:40 Seneye Bu Zamanlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ada Masalı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ölümün Kıyısında

21:45 Yarını Yok

23:45 Üç Kuruş

FOX TV YAYIN AKIŞI