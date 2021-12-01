Magazin 1 Aralık Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV ve diğer kanallar…
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1 Aralık Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV ve diğer kanallar…

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1 Aralık Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV ve diğer kanallar…

1 Aralık Çarşamba gününe ait televizyonların yayın akışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2021 yılının son ayına girerken televizyonlarda sinema filmlerinden diziler pek çok program yer alıyor. İşte, Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT1, TV8, Star TV ve Fox TV’nin 1 Aralık Çarşamba günü yayın akışları…

01 Aralık 2021, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
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1 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinin 41. bölümü yer alacak. TRT1 ekranlarında ise yabancı sinema Görevimiz Tehlike izleyici ile buluşacak. TV8’in fenomen yarışması MasterChef’te ise eleme adayları belirlenecek. İşte, birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yapımlarla dolu kanalların 1 Aralık Çarşamba yayın akışı

1 ARALIK ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞ

  • 06:15 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Kırık Hayatlar
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Ece Üner ile Susma
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Sadakatsiz
  • 23:45 Yargı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:55 Şampiyon
  • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
  • 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
  • 14:00 Bizim Köyün Kızları
  • 16:45 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike" (Altyazılı)
  • 22:25 Dünya Hali (Altyazılı)
  • 23:40 Seneye Bu Zamanlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18.40 Star Haber
  • 20:00 Ada Masalı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 Masterchef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 SHOW Ana Haber
  • 20:00 Ölümün Kıyısında
  • 21:45 Yarını Yok
  • 23:45 Üç Kuruş

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • 20:30 Kanunsuz Topraklar
  • 23:45 Misafir

 

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