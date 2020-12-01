Türkiye 1 Aralık corona virüs tablosu

1 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye

1 Aralık corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti.

01 Aralık 2020, Salı 19:04 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

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Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım." dedi.

AA


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