1 ayda kaç kilo verilmesi gerekir?

Çoğu uzman, bir haftada 1 veya 2 kilo vermenin normal olduğunu ancak bunun ayda 8 kilo olmaması gerektiği konusunda hemfikir. Sadece kilo verme hedeflerinizi sabote etmekle kalmayacak, aynı zamanda vücudunuza zarar verebilecek sağlıksız beklentiler ortaya koymak istemezsiniz. Peki, bir ay içinde gerçekten ne kadar sağlıklı kilo vermek gerekiyor? Kilo verme maratonunuza ilk başladığınızda, muhtemelen uzman tarafından önerilen kilodan veya haftada 2 kilodan daha fazlasını kaybedersiniz. Ancak bu yağ kaybettiğiniz anlamına gelmeyebilir ve kilo verme rutininiz bu şekilde devam etmeyebilir.

1 ay boyunca kilo vermenin en iyi yolu ne?

Uzmanlar, 'vücut yağ oranınız ne kadar düşük olursa, ilerleme o kadar yavaş olur' diyor. Floridalı Dr. Carissa Alinat, bazı hastalarının düşük karbonhidratlı, düşük kalorili protokollerinin ilk haftasında beş ila on kilo arasında bir kilo kaybı yaşadıklarını söylüyor. Ancak bu durum her ayın her haftası için istenen bir durum değil. Dr. Carissa şunları söylüyor:

Bu durum başlangıçta iyi ama bazen her hafta kilo kaybetmek güvenli değil. İlk haftadan sonra haftada iki kiloya kadar kilo vermenizi öneriyorum.

Ancak özellikle kronik bir diyetçiyseniz ve bu nedenle daha yavaş bir metabolizmanız varsa, haftada 2 kilo vermek bile büyük bir hedef olabilir.

Summer Yule,"ölçekli olmayan zaferlere" odaklanmak (biraz sıkı olan bir pantolonun içine girme, düşünmeden akıllı yemek seçimleri yapma veya spor salonunda daha ağır ağırlık kaldırma gibi) bir plato sırasında motivasyonunuzu korumanın ideal yolu.

SMART hedeflerini benimseyin

Belirli kilo verme hedeflerine ek olarak, "SMART" hedefleri olarak adlandırılan olguyu benimsemelisiniz: SMART yani (specific, measurable, attainable, realistic, timely) özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanında.

Haftada 3 kez 30 dakika yürümeyi hedeflemeniz, hafta sonuna kadar 2 kilo vermenizi sağlayabilir. Kaybetmek istediğiniz genel bir 'hedef' sayısının olması gayet iyi, ancak SMART hedefleri yaşam tarzı davranışları etrafında dönmeli.

Kişiden kişiye göre değişir

Her ay ne kadar kilo vermeniz gerektiğine dair büyülü bir sayı yok, çünkü bu kişiden kişiye değişir. Fitness eğitmeni ve beslenme uzmanı Emily McLaughlin, uzun vadede sürdürülebilir kilo kaybının temel bileşeninin iyi bir tutum olduğunu söylüyor. 'Amacınızı her zaman kontrol etmek iyidir' diyen McLaughlin, 'Bu yolculuğa neden çıktığını hatırla' tavsiyesinde bulunuyor.

Özgün hedeflerinizi ve motivasyonlarınızı hatırlamak, kararlılığınızı korumanın ve kilo vermenin anahtarı.