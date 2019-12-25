1 aydır çocuğunu göremeyen anne canlı yayında evladına kavuştu
Canlı yayında duygusal anlar. 1 aydır çocuğuna hasret yaşayan anne, Esra Erol’da programında evladına kavuştu. 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremeyen annenin gözyaşları stüdyodaki herkesi duygulandırdı.
Anne Suna Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremediği söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Beyazıt, 1 ay önce eşi Serkan Beyazıt’ın kendisini arabadan atarak otobanda yolun kenarında bıraktığını ve 2 yaşındaki çocuğuyla oradan uzaklaştığını ileri sürerek gözyaşlarına boğuldu. 4 yıllık evliliklerinde hem psikolojik hem fiziki şiddete maruz kaldığını iddia eden Beyazıt, “Ailesi beni hiçbir zaman istemedi, eşim beni ailesinin yanında her zaman ezdi” dedi. Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunun anneye ihtiyacı olduğunu söyleyerek geçici velayetin kendisine verilmesini istedi.
1 aydır evladına hasret yaşıyordu
Harekete geçen Esra Erol’da ekibi, program avukatları aracılığıyla soluğu adliyede aldı.
Çocuğun anneye muhtaç yaşta olduğunu göz önünde bulunduran Küçükçekmece 4. Aile Mahkemesi, 2 yaşındaki müşterek çocuğun geçici velayetini anne Suna Beyazıt’a verdi.
Esra Erol ekibi, ellerindeki bu kararla canlı yayın sırasında anne Suna Beyazıt’ın eşi Serkan Beyazıt’ın yaşadığı eve giderek çocuğu anneyle kavuşturdu.
1 aydır evladına hasret olduğunu belirten Suna Beyazıt’ın yüzünü Esra Erol güldürdü. Böylelikle bir anne daha evladına kavuşmuş oldu.
İSTANBUL (İHA)