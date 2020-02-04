1 aydır ülkesinde olan Mbaye Diagne, Florya'da antrenmanı izledi
Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, disiplinsiz hareketleriyle takımda huzuru bozduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Brugge, oyuncuyu Galatasaray'a göndermek istemiş, Galatasaray ise kabul etmemişti. 1 aydır ülkesi Senegal'de olan Diagne, Florya'ya geldi.
04 Şubat 2020, Salı 17:30 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ancak Brugge tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne bugün Florya'ya geldi.
Sarı-kırmızılı takımın maaşını ödediği ancak Brugge'den de 2 milyon bonservis ücreti almak için anlaştığı Diagne, uzun bir aradan sonra ilk kez Florya'ya gelerek eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Diagne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Florya'da olduğunu belirtti.
"Diagne'yi ölüme terk ettiler"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu FIFA'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.