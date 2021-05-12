Magazin 1 aydır yoğun bakımda yatan Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

1 aydır yoğun bakımda yatan Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

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1 aydır yoğun bakımda yatan Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

1 ay önce evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edilince yoğun bakıma alınan oyuncu Burak Sergen'den sevindiren haber geldi. Sağlık durumu iyiye giden Sergen, normal odaya alındı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 09:59 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Burak Sergen, 12 Nisan günü evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.

NORMAL ODAYA ALINDI

TV100'de yer alan habere göre, sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta taburcu olması planlanıyor.

OĞLU DA KORONAYA YAKALANMIŞTI

Sadakatsiz'de rol alan oyuncunun dizide de kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda olduğu sahneler yazılmıştı. Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen de geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hafif şekilde atlatmıştı.


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