1 aylık bebeğin sır ölümü! Beşiğinde ölü bulundu
Kayseri'de Suriye uyruklu bir ailenin 1 aylık bebeği Bilal Hantuş hayatını kaybetti. Bilal bebeğin cansız bedeni beşiğinde bulundu.
16 Aralık 2021, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
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Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi’nde oturan Hantuş ailesinin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Başında su toplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 10 gün önce taburcu edildiği belirtilen Bilal Hantuş’un cenazesi, otopsisi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Bilal bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)