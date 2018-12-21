1 aylık bebek, oksijensiz kalarak öldü

Olay, Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen uykusuna yatan 1 aylık Ömer Esen, üşümesin diye üzerine yorgan örtüldü.

BURNUNDAN KAN GELDİ

Bir süre sonra kontrole gelen ailesi, bebeğin burnundan kan geldiğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömer’in Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Esen’in cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.



