Yeni doğan bebeğin gelişimini takip etmek bebek sağlığı açısından oldukça önemli. Eğer siz de 1 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu nasıl olmalı merak ediyor ya da 1 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli öğrenmek istiyorsanız "1 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu: 1 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli?" haberimize bir göz atın.

1 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu

Kız bebek (ortalama) Erkek bebek (ortalama)

1 aylık bebek kilosu 4 kg 4,3 kg

1 aylık bebek boyu 53 cm 55 cm

1 aylık bebek baş çevresi 36,5 cm 37,3 cm

1 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli?

Anne sütü, ilk ayda bebeğin beslenmesi için en ideal besin. Anne sütünde gerekli olan su ve mineraller olduğu için ekstra su vermeye gerek kalmaz. Mümkünse bebeğini anne sütüyle beslemelisin. Mümkün olmayan durumlarda doktorunun önerdiği ek gıda takviyesi yapabilirsin.

Yenidoğan bebeklerde 2-3 saatte bir emzirme diye bir kural yok. Bebeğinin beslenme planını, her istediğinde emzirmek üzerine kur. Bu anlamda, 1 aylık bebeğin emzirme sıklığı konusunda belirleyici olanın onun iştahı olduğunu unutmamalısın.

Bebeğinin iştahı arttığı için sütünün yeterli gelmediğini düşünme. Tam aksine bebeğin emdikçe süt üretimin de artacak. Eğer emzirmeyle ilgili soru işaretlerin varsa, hangi gıdaların süt üretimine olumlu katkı sağlayacağını, hangilerinin gaz yapıcı özellikte olduğunu bilmek istiyorsan bir diyetisyenden yardım alabilirsin. Bunun için emzirme döneminde beslenme uzmanı ve diyetisyenlerle iletişime geçebilirsin.

Bebeğini emzirdikten sonra ağlamaya devam ediyorsa bu her zaman doymadığı anlamına gelmez. Bazen gaz veya dışkı nedeniyle de ağlıyor olabilir. Bunu önlemek için gündüz emzirmeye başlamadan önce bebeğinin altını değiştirmelisin. Meme değişikliğinde ise bebeğine gaz çıkarma molası vermelisin.

Eğer ki bebeğin gazını çıkardıktan sonra bile ağlamaya devam ederek parmağını emmeye başlıyorsa bu, her zaman doymadığı anlamına gelmez. Çünkü bebeklerde emme, ilkel bir davranış. Aç olsa da olmasa da emmek ister. O nedenle sütün yeterliyse bir beslenmede tek meme yeterlidir.

1 aylık bebek için gece beslenmesi de önemli. Uyandığı her an bebeğini beslemeli ve tekrar güzel bir uyku çekmesine yardımcı olmalısın.

Eğer sütün yeterliyse bu süreçte bebeğine mama takviyesi yapmana gerek yok. Ama sütün gelmiyorsa ve tüm çabaların sonuç vermediyse doktorunun önerisiyle mama takviyesi yapabilirsin. “1 aylık bebek kaç ölçek mama yer?” sorunun cevabını verecek kişi doktorun olacak.



