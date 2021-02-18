1 Bitcoin ile neler alınabilir? İşte cevabı...

2009 yılında piyasaya çıktığında kuruşlu seviyelerden satın alınabilen Bitcoin günümüzde 360 bin lira seviyesini aştı. Aşırı volatil seyreden Bitcoin kimi yatırımcısını sevindirirken kimi yatırımcısını da üzebiliyor. Sert yükseliş hareketiyle birlikte yine sert düşüş yaşayabilen Bitcoin’de sabırlı olan yatırımcılar sürekli olarak kazandı.

1 adet Bitcoin'e neler alınabiliyor?

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Bitcoin ile alınabileceklerin listesi ise oldukça geniş. Yurtdışında 4 Bitcoin’e lüks spor otomobiller alabilirken ülkemizde 1 adet Bitcoin’le C sınıfı otomobil almak mümkün. 1 Bitcoin’in 52 bin doların üzerini görmesiyle birlikte yaklaşık 4 Bitcoin’le yurt dışında değeri 200 bin dolar civarında olan 2021 model Lamborghini Huracan alınabiliyor. 8 adet Bitcoin’le değeri 400 bin dolar civarında 2021 model Lamborghini Aventador da alınabiliyor.

1 Bitcoin 360 bin lira

Türkiye’de 1 Bitcoin’le ev, araba, lüks mücevherler almak mümkün hale geldi. 52 bin doları aşan fiyatıyla 1 Bitcoin yaklaşık olarak 360 bin lira ediyor.

İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Çekmeköy gibi semtlerinde 360 bin lira seviyesine ev alıp aylık 2 bin lira civarına kiraya vermek mümkün.

Sıfır otomobil de alınıyor

Bitcoin ile otomobil almak isteyenler de bayilerin yolunu tutabiliyor. Sadece 1 Bitcoin ile Ford Focus, Toyota Corolla, Honda Civic, Volkswagen Passat, Nissan Qashqai, Renault Megane gibi otomobiller alınabiliyor. 1 Bitcoin ile pırlanta ve elmaslarla tasarlanmış kolyeler ve yüzükler alınabilir. Bununla birlikte değeri yüzbinlerce lirayı bulan çantalar aksesuar olarak edinilebilir.

Popüler hale geldi

2020 yılında 10 bin dolar seviyesiyle sürekli yükseliş yaşayan Bitcoin çok kısa sürede büyük kazanımlar elde etti. Kripto para piyasasını domine eden Bitcoin birçok kişiyi de zengin yaptı. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın da radarına giren kripto paralar son günlerde güçlü yükseliş kaydediyor.

Özellikle Reddit’te bulunan oluşumlar bazı alt coinlerde alım yaparak hızlı yükselişler sağlıyor.

1,5 milyar dolar yatırdı

ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, yeterli işletme likiditesini sürdürmek için gerekli olmayan nakit getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek amacıyla şirkete daha fazla esneklik sağlamak için 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Tesla'nın Bitcoin almasının ardından hızlı yükseliş devam etti.

Bitcoin grafiği...