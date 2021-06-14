1 dakikada kaygılardan kurtaran yöntem

Pandemiyle birlikte yoğun bir kısıtlama ve kapanma sürecinin ardından, sosyal hayata yeniden alışmaya çalıştığımız şu günlerde, bir çok kişi kaygı ve endişesini geride bırakamıyor. Yemek yeme rutinimizde çalışma şeklimize kadar her şeyi değiştiren pandemi uzun bir sürenin ardından yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor. Normal yaşama dönme sürecinde insanların kaygıları yeniden arttı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılanmış kişiler için mevcut aktivitelerin güncel bir listesini yayınladı. Dünyanın birçok bölgesinde kısıtlamalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları gevşerken, her zamanki gibi hayata dönüş önümüzde.

Pandemi endişesini nasıl giderebiliriz ve dünya yeniden açılmaya başlarken “normal” hayata dönüşü nasıl yönetebiliriz?

10 yetişkinden 4'ünün pandeminin başlangıcından bu yana depresyon veya anksiyete belirtileri yaşadığını gösteriyor .

Bu nedenle, işleri yavaşlatmak ve duygusal kapasitenize dikkat etmek yardımcı olabilir. Tüm bir sezonu doldurmaya yetecek kadar etkinlik davetiyesi alabilirsiniz, ancak hayır deyip yavaş yavaş rahatlayabilirsiniz.

TV ve sosyal medya kullanımınıza sınır koymaktan korkmayın. Olanlardan haberdar olabilir ve gün boyunca bilgi alımınızı küçük dozlarla sınırlayabilirsiniz. Bununla, sizi rahatsız eden içeriklere ara verdiğinizden emin olun.

Araştırmalar bize fiziksel aktivitenin endorfinler gibi iyi hissettiren nörotransmitterleri serbest bırakarak zihin ve beden üzerinde harikalar yaratabileceğini hatırlatıyor.

Bir sinir demeti gibi hissediyorsanız, başlamanın bir yolu 10 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlamak ve evinizin etrafında kısa bir yürüyüş yapmaktır. İşiniz bittiğinde, bir tur (veya iki) daha almak isteyebilirsiniz.

Yaratıcı yönünüzle bir randevu, zor duyguları işlemenize yardımcı olabilir. Birkaç fikre isim vermek için eski mobilyaları boyayın, boncuklarla küpeler yapın veya kilden bir kahve kupası yapın. Renkli kalemler sizin tarzınızsa, bu endişeyi yetişkinlere yönelik bir boyama kitabına da yönlendirebilirsiniz.

Araştırmalar , yoganın parasempatik sinir sistemini, “dinlenme ve sindirme” modunu etkinleştirerek kaygıyı yatıştırabileceğini öne sürüyor.

Bir yoga stüdyosuna girebiliyorsanız, onarıcı bir yoga dersi düşünün. Destekleyici aksesuarlar, battaniyeler ve sadece bir avuç pozda uzun dinlenme süresi kullanarak genellikle derin bir rahatlama sağlar

Araştırmalar , yoganın parasempatik sinir sistemini, “dinlenme ve sindirme” modunu etkinleştirerek kaygıyı yatıştırabileceğini öne sürüyor.

Birçok insan meditasyonun kaygıyı yönetmek için işe yarayan bir yöntem olduğunu bilir. Özellikle tüm pandemi endişeleri ortalıkta dolanırken, sadece kendinizle ve dikkatinizi dağıtacak şeyler olmadan oturmak kulağa zor gelebilir. Ancak biraz pratik yaparak düşüncelerinizle daha fazla bağlantı kurabilirsiniz.

Kaygıyı azaltan 1 dakikalık uygulama

Pandemi endişesi baş gösterdiğinde, dikkatinizi başka yöne çevirebilir ve şimdiki ana dönebilirsiniz.

Bunu yapmanın hızlı bir yolu “5-4-3-2-1” yöntemidir. Odaklan:

Görebileceğiniz 5 şey düşün

Dokunabileceğin 4 şey düşün

Duyabileceğin 3 şey düşün

Koklayabileceğiniz 2 şey düşün

Tadabileceğin 1 şey düşün



