Yemek 1 dilim baklava kaç kalori?

1 dilim baklava kaç kalori?

Yemek

1 dilim baklava kaç kalori?

Şerbetli tatlılar arasında en çok sevilen ve tercih edilen baklava yerken düşündüren tatlılar arasında yer alıyor. Eğer siz de 1 dilim baklava kaç kalori merak ediyorsanız "1 dilim baklava kaç kalori?" haberimize bir göz atın.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 23:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, tüketilirken dikkat edilmesi gereken tatlılardan. Eğer 1 dilim baklava kaç kalori merak ediyorsanız "1 dilim baklava kaç kalori?" haberimize bir göz atın.

1 dilim baklava kaç kalori?

1 dilim baklava (50 gram)

 Karbonhidrat : 21 gram

Protein : 2 gram

Yağ : 7 gram

Potasyum: 5580 mg

Kalsiyum: 1368 mg

A vitamini: 1098 mg

C vitamini: 19 mg

Kolesterol: 874 mg

Kalori: 290

Milföy hamurundan evde çıtır çıtır baklava tarifi: Çıtır baklava nasıl yapılır?Burma baklava tarifi: Burma baklava nasıl yapılır?

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahura ne yapabilirim? Pratik sahur menüsü