Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, tüketilirken dikkat edilmesi gereken tatlılardan. Eğer 1 dilim baklava kaç kalori merak ediyorsanız "1 dilim baklava kaç kalori?" haberimize bir göz atın.

1 dilim baklava kaç kalori?

1 dilim baklava (50 gram)

Karbonhidrat : 21 gram

Protein : 2 gram

Yağ : 7 gram

Potasyum: 5580 mg

Kalsiyum: 1368 mg

A vitamini: 1098 mg

C vitamini: 19 mg

Kolesterol: 874 mg

Kalori: 290





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