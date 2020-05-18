1 dilim baklava kaç kalori?
Şerbetli tatlılar arasında en çok sevilen ve tercih edilen baklava yerken düşündüren tatlılar arasında yer alıyor. Eğer siz de 1 dilim baklava kaç kalori merak ediyorsanız "1 dilim baklava kaç kalori?" haberimize bir göz atın.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 23:35 Son Güncelleme:
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Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, tüketilirken dikkat edilmesi gereken tatlılardan. Eğer 1 dilim baklava kaç kalori merak ediyorsanız "1 dilim baklava kaç kalori?" haberimize bir göz atın.
1 dilim baklava kaç kalori?
1 dilim baklava (50 gram)
Karbonhidrat : 21 gram
Protein : 2 gram
Yağ : 7 gram
Potasyum: 5580 mg
Kalsiyum: 1368 mg
A vitamini: 1098 mg
C vitamini: 19 mg
Kolesterol: 874 mg
Kalori: 290
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