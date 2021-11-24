24 Kasım 2021 sabahında güncel dolar, euro ve sterlin kuru pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dolar bu sabah 13 TL, Euro 14,66 TL, sterlin ise 17,50 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte serbest piyasada son dakika döviz kuru…

24 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,0686 TL

ABD doları satış: 13,2413 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 14,6619 TL

Euro satış: 14,8528 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 17,5069 TL

Sterlin satış: 17,5947 TL



