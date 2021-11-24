Ekonomi 1 dolar bugün (24 Kasım) kaç TL? Dolar, Euro ve sterlin kaç lira? 24 Kasım 2021 güncel döviz kuru
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1 dolar bugün (24 Kasım) kaç TL? Dolar, Euro ve sterlin kaç lira? 24 Kasım 2021 güncel döviz kuru

Ekonomi

1 dolar bugün (24 Kasım) kaç TL? Dolar, Euro ve sterlin kaç lira? 24 Kasım 2021 güncel döviz kuru

‘1 dolar bugün (24 Kasım) kaç TL?’ ve ‘Dolar, Euro ve sterlin kaç lira?’ soruları sabah saatlerinde ekonomi gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dolar güne yüzde 2,61 değer artışı ile başladı. Euro yüzde 3,01, sterlin ise yüzde 1,66 oranında değer kazandı. İşte, 24 Kasım 2021 güncel döviz kuru…

24 Kasım 2021, Çarşamba 09:10 Son Güncelleme:
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24 Kasım 2021 sabahında güncel dolar, euro ve sterlin kuru pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dolar bu sabah 13 TL, Euro 14,66 TL, sterlin ise 17,50 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte serbest piyasada son dakika döviz kuru…

24 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 13,0686 TL
  • ABD doları satış: 13,2413 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 14,6619 TL
  • Euro satış: 14,8528 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 17,5069 TL
  • Sterlin satış: 17,5947 TL
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