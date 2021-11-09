Ekonomi 1 dolar bugün (9 Kasım) kaç TL? Dolar, Euro ve sterlin ne kadar? 9 Kasım döviz kuru

1 dolar bugün (9 Kasım) kaç TL? Dolar, Euro ve sterlin ne kadar? 9 Kasım döviz kuru

Ekonomi

1 dolar bugün (9 Kasım) kaç TL? Dolar, Euro ve sterlin ne kadar? 9 Kasım döviz kuru

Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı dolar Kasım ayında da yükselmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde dolarda yüzde 0,45 oranında değer artışı görülürken, Euro da bu oran yüzde 0,58, sterlinde ise yüzde 0,44 oldu. İşte, 9 Kasım döviz kuru…

09 Kasım 2021, Salı 09:43 Son Güncelleme:
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Dolar yukarı yönlü hareketine devam ederken, fiyatı da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Diğer yandan döviz piyasasının genelinde de bir hareketlilik mevcut, Euro ve sterlinin yanı sıra, diğer dünya ülkelerinin paralarında da bir değer artışı yaşanıyor. Peki, 1 dolar bugün (9 Kasım) kaç TL? Dolar, Euro ve sterlin ne kadar? 9 Kasım döviz kuru...

9 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 9,7156 TL
  • ABD doları satış: 9,7243 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 11,2798 TL
  • Euro satış: 11,2929 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 13,1360 TL
  • Sterlin satış: 13,2083 TL

 

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