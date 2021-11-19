Ekonomi 1 dolar bugün kaç TL? 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar?

1 dolar bugün kaç TL? 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar?

Ekonomi

1 dolar bugün kaç TL? 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar?

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından dün 1 dolar, 11 TL seviyelerinde işlem gördü. Bugün (19 Kasım) sabahında dolarda yüzde 0,80 oranında değer artışı görüldü. Peki, 1 dolar bugün kaç TL? İşte, 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru

19 Kasım 2021, Cuma 09:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

‘1 dolar bugün kaç TL?’ sorusu hem yatırımcı hem de kullanıcı olarak ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar? İşte serbest piyasada döviz fiyatları

19 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 11,0484 TL
  • ABD doları satış: 11,1078 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 12,5536 TL
  • Euro satış: 12,6054 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 14,9210 TL
  • Sterlin satış: 14,9958 TL

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Artan yemekler yeniden lezzet buluyor
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
EYT çıkarsa yararlanırsınız
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Pasif geliriniz var mı?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları 19 Kasım 2021