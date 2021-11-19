‘1 dolar bugün kaç TL?’ sorusu hem yatırımcı hem de kullanıcı olarak ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar? İşte serbest piyasada döviz fiyatları

19 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 11,0484 TL

ABD doları satış: 11,1078 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 12,5536 TL

Euro satış: 12,6054 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?