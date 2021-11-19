1 dolar bugün kaç TL? 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar?
Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından dün 1 dolar, 11 TL seviyelerinde işlem gördü. Bugün (19 Kasım) sabahında dolarda yüzde 0,80 oranında değer artışı görüldü. Peki, 1 dolar bugün kaç TL? İşte, 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru
19 Kasım 2021, Cuma 09:12 Son Güncelleme:
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‘1 dolar bugün kaç TL?’ sorusu hem yatırımcı hem de kullanıcı olarak ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 19 Kasım dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar? İşte serbest piyasada döviz fiyatları
19 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 11,0484 TL
- ABD doları satış: 11,1078 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 12,5536 TL
- Euro satış: 12,6054 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 14,9210 TL
- Sterlin satış: 14,9958 TL
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