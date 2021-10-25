1 dolar kaç lira oldu? 25 Ekim 2021 güncel döviz kuru
Dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. 25 Ekim 2021 Pazartesi sabahında, ABD doları yüzde 1,55 euro ise yüzde 1,63 oranında değer kazandı. Peki 1 dolar kaç lira oldu? İşte, 25 Ekim 2021 güncel döviz kuru…
25 Ekim 2021, Pazartesi 09:32 Son Güncelleme:
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25 Ekim 2021 güncel döviz kuru pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen döviz kuru sona haftalarda hareketli zamanlar geçiriyordu. Sabah saatlerinden itibaren “1 dolar kaç lira oldu?” aramaları da yoğunluk kazandı. İşte, 25 Ekim 2021 dolar, euro ve döviz kuruna dair güncel rakamlar…
25 EKİM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU
1 DOLAR NE KADAR?
ABD doları alış: 9,7610 TL
ABD doları satış: 9,7674 TL
1 EURO NE KADAR?
Euro alış: 11,3827 TL
Euro satış: 11,4012 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
Sterlin alış: 13,3818 TL
Sterlin satış: 13,4489 TL
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