1 dolar kaç lira oldu? 25 Ekim 2021 güncel döviz kuru

25 Ekim 2021 güncel döviz kuru pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen döviz kuru sona haftalarda hareketli zamanlar geçiriyordu. Sabah saatlerinden itibaren “1 dolar kaç lira oldu?” aramaları da yoğunluk kazandı. İşte, 25 Ekim 2021 dolar, euro ve döviz kuruna dair güncel rakamlar…

25 EKİM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,7610 TL

ABD doları satış: 9,7674 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,3827 TL

Euro satış: 11,4012 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 13,3818 TL

Sterlin satış: 13,4489 TL