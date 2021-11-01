Doların alış satış fiyatı hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının hareketli geçmesinin ardından gözler kasım ayında yaşanacak gelişmelere çevrildi. Peki, 1 dolar kaç TL? 1 Kasım 2021 dolar, Euro ve sterlin bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru…

1 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,5706 TL

ABD doları satış: 9,5771 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,0656 TL

Euro satış: 11,0817 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 13,0783 TL

Sterlin satış: 13,1445 TL