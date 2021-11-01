1 dolar kaç TL? 1 Kasım 2021 dolar, Euro ve sterlin bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru
Dolar, Euro ve sterlin kuru, 1 Kasım Pazartesi sabahında ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Dolar ve euro bu sabah değer kaybederken, sterlin güne sabit kurla başladı. İşte, 1 Kasım 2021 Pazartesi güncel döviz kuru…
01 Kasım 2021, Pazartesi 09:28 Son Güncelleme:
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Doların alış satış fiyatı hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının hareketli geçmesinin ardından gözler kasım ayında yaşanacak gelişmelere çevrildi. Peki, 1 dolar kaç TL? 1 Kasım 2021 dolar, Euro ve sterlin bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru…
1 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU
1 DOLAR NE KADAR?
ABD doları alış: 9,5706 TL
ABD doları satış: 9,5771 TL
1 EURO NE KADAR?
Euro alış: 11,0656 TL
Euro satış: 11,0817 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
Sterlin alış: 13,0783 TL
Sterlin satış: 13,1445 TL
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