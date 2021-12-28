Ekonomi 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? 28 Aralık güncel döviz kuru

1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? 28 Aralık güncel döviz kuru

Ekonomi

1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? 28 Aralık güncel döviz kuru

Dolar kuru geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından hızlı bir düşüş yaşamıştı. Hafta içi yaşanan gelişmeler ve açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı uygulaması ile indiği seviyeleri korumaya devam ediyor. Peki, 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte, 28 Aralık güncel döviz kuru…

28 Aralık 2021, Salı 09:03 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta başında 18 TL seviyesine ulaşan dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşması ile tarihi bir düşüş yaşadı. Gün içinde küçük çaplı hareketlilik yaşansa bile dolar kuru yaklaşık bir haftadır 11-12 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolarla paralel olarak euro ve sterlinde de yaşanan değer kaybıyla birlikte 28 Aralık Salı sabahında da döviz kuru yakından takip ediliyor…

28 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 11,6104 TL
  • ABD doları satış: 11,6135 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 13,1266 TL
  • Euro satış: 13,2030 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 15,4831 TL
  • Sterlin satış: 15,7129 TL

 

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