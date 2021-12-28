Geçtiğimiz hafta başında 18 TL seviyesine ulaşan dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşması ile tarihi bir düşüş yaşadı. Gün içinde küçük çaplı hareketlilik yaşansa bile dolar kuru yaklaşık bir haftadır 11-12 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolarla paralel olarak euro ve sterlinde de yaşanan değer kaybıyla birlikte 28 Aralık Salı sabahında da döviz kuru yakından takip ediliyor…

28 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 11,6104 TL

ABD doları satış: 11,6135 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 13,1266 TL

Euro satış: 13,2030 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?