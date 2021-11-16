Ekonomi 1 dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kuru bugün ne kadar? 16 Kasım döviz kuru

1 dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kuru bugün ne kadar? 16 Kasım döviz kuru

Ekonomi

1 dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kuru bugün ne kadar? 16 Kasım döviz kuru

Dolar, Euro ve sterlin kuru, sabah saatlerinin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yatırımcılar ve kullanıcılar, güncel dolar kurunu yakından takip ederken, döviz kurundaki son durum ekonomi gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Peki, 1 dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kuru bugün ne kadar? İşte, 16 Kasım döviz kuru…

16 Kasım 2021, Salı 09:18 Son Güncelleme:
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16 Kasım 2021 Salı sabahında dolar, yüzde 0,31 oranında değer kazanırken, bu oran euroda yüzde 0,46, sterlinde ise yüzde 0,35 seviyelerini gördü…

16 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 10,0209 TL
  • ABD doları satış: 10,0154 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 11,4809 TL
  • Euro satış: 11,5013 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 13,4509 TL
  • Sterlin satış: 13,5100 TL

 

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