1 dolar kaç TL? Dolar/TL alış satışı bugün ne kadar? 28 Ekim dolar, euro ve sterlin kuru
‘1 dolar kaç TL?’ ve ‘Dolar/TL alış satışı bugün ne kadar?’ soruları sabah saatlerinde döviz kurunu yakından takip edenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Dolar, son günlerde yaşadığı düşüşün ardından bu sabah yeniden yönünü yukarı çevirdi ve sabah saatlerinde yüzde 0,53 oranında değer kazandı. Euro ve sterlin de yükselişine devam etti. İşte, 28 Ekim dolar, euro ve sterlin kuru…
28 Ekim 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftayı hızlı bir yükselişle kapatan dolar, hafta başından bu yana yakaladığı ivmeyi kaybederek düşmeye başlamıştı. 28 Ekim Perşembe sabahında ise yönünü yeniden yukarı çevirdi. Peki, ‘1 dolar kaç TL?’ İşte, 28 Ekim 2021 dolar, euro ve sterlin kurundaki son dakika gelişmeleri…
26 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 9,5175 TL
- ABD doları satış: 9,5181 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,0420 TL
- Euro satış: 11,0567 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,0361 TL
- Sterlin satış: 13,0956 TL