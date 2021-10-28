Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftayı hızlı bir yükselişle kapatan dolar, hafta başından bu yana yakaladığı ivmeyi kaybederek düşmeye başlamıştı. 28 Ekim Perşembe sabahında ise yönünü yeniden yukarı çevirdi. Peki, ‘1 dolar kaç TL?’ İşte, 28 Ekim 2021 dolar, euro ve sterlin kurundaki son dakika gelişmeleri…

26 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,5175 TL

ABD doları satış: 9,5181 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,0420 TL

Euro satış: 11,0567 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?