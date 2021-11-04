Ekonomi 1 dolar kaç TL oldu? 4 Kasım dolar/TL kuru kaç lira? Faiz kararının ardından dövizde son gelişmeler
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1 dolar kaç TL oldu? 4 Kasım dolar/TL kuru kaç lira? Faiz kararının ardından dövizde son gelişmeler

Ekonomi

1 dolar kaç TL oldu? 4 Kasım dolar/TL kuru kaç lira? Faiz kararının ardından dövizde son gelişmeler

4 Kasım Perşembe sabahında ekonomiyle ilgilenenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ‘1 dolar kaç TL oldu?’ FED faiz kararlarının açıklanmasının ardından küresel çapta dolar hareketleri yakından takip ediliyordu. Peki, 4 Kasım dolar/TL kuru kaç lira? İşte, faiz kararının ardından dövizde son gelişmeler…

04 Kasım 2021, Perşembe 09:30 Son Güncelleme:
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Dolardaki hareketlilik devam ediyor. Ekim ayında rekor seviyelere ulaşan dolar fiyatı kasım ayına daha sakin girdi. Döviz piyasasının gözü ise Amerika Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti. 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşen FED toplantının ardından ‘1 dolar kaç TL oldu?’ ‘4 Kasım dolar/TL kuru kaç lira?’ soruları da daha sık sorulmaya başlandı…

4 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 9,6932 TL
  • ABD doları satış: 9,6992 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 11,2371 TL
  • Euro satış: 11,2521 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 13,1356 TL
  • Sterlin satış: 13,2014 TL

 

 

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