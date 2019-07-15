1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Zonguldak’ta FETÖ üyelerine yönelik operasyonlar, dönemin Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından bizzat yönetildi. FETÖ'nün emniyet içindeki yapılanması ile ilgili 1998 yılında hazırladığı raporla ve cemaate yönelik ilk olarak 'Haşhaşi' benzetmesini yapmasıyla bilinen Emniyet Müdürü Osman Ak, operasyonlar sırasında Zonguldak Garnizon Komutanlığı’nda görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil G., iki hakim, esnaf, muhasebeci ve polislerin üzerinde ve evlerinde 1 dolarlık banknotlar buldu. Emniyet Müdürü Osman Ak, örgüt için önemli olduğundan şüphelenilen bazı isimlerin üzerinde seri numarası ‘F’ ile başlayan 1 dolar, diğer şüphelilerde de ‘J’ ve ‘C’ seri numaralı 1 dolarlık banknot bulunduktan sonra 1 dolarlık banknotlar üzerinde çalışmasını yoğunlaştırdı. Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderildiği değerlendirilen paraların, seri numarasındaki harfe göre örgüt içerisindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığına yönelik tespitler yapıldı. ‘F’ ile başlayan seri numaralı dolarları alan kişilerin imam mertebesine çıktığını gösterdiği konusunda tespitler yapıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAZI YAZDI

26 Ekim 2016'ya kadar Zonguldak'ta görevli olan Osman Ak, soruşturma raporunu emniyet genel müdürlüğüne, il emniyet müdürlüklerine de yazı göndererek 1 dolarların örgüt mensupları arasında şifre, mesajlaşma, örgüt içesindeki hiyerarşideki durumu gösterdiği, bu minvalde aramalarda 1 doların bulunup bulunmadığı konusu ile ilgili bilgi ve belgelerin Cumhuriyet Başsavcılıkları’na iletilmesi, bilgilerini Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’na iletilmesini istedi. Bu soruşturmanın ardından 1 dolarların örgüt içinde önemli bir yeri olduğu ortaya çıktı.

‘1 DOLARI İLK KEZ BİZ BULDUK’

8 Aralık 2016’da Adana Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda dinlenen Osman Ak, FETÖ operasyonlarında 1 doları ilk kez kendilerinin bulduğunu anlattı. Ak, 1 doların şifre olduğunu değerlendirdiklerini belirterek şunları söylemişti:

"Sıkıyönetim komutanları listesinde bizim, Jandarma Eğitim Tugayı'nın Kurmay Başkanı da sıkıyönetim komutanı olarak gösterilmiş. Onun, ertesi gün savcılık talimatıyla gözaltına alındığında bürosunda yapılan aramada şifreli bir çanta ve çanta savcı nezaretinde açıldığında bir tane mühürlü zarf, içerisinde çok ciddiyetle katlanmış kağıt ve kâğıdın arasında tek bir tane 1 dolar çıktı. İlgimizi çekti. Yani, ‘1 doları bu kadar itinayla nasıl saklar?’ düşüncesini araştırmaya başladık. Bunun üzerine daha sonra ByLock bulunan ve ilişkilerini bildiğimiz terörle mücadele şube müdürüne ‘Bir araştırın’ diye talimat verdim. Türkiye genelinde, ‘Biz bu şekilde 1 dolar bulduk, sizde de benzer şekilde, böyle ele geçenlerde bir şey var mı?’ dedik. Aynı anda, bunu yaparken gözaltına aldığımız hâkimlerin ikisinin cüzdanlarının ilgili bölümünde itinayla gizlenmiş 1’er dolar bulduk. Daha da ilgimizi çekti. Eş zamanlı olarak Kocaeli’de de bize geldi. Doğu’da iki ilimizden de böyle 1’er dolar bulunduğuna dair bilgi geldi. O ara araştırırken aklımıza şu geldi: Videolarda ‘fetöş’ bayramda çocuklara para dağıtıyor ya 1’er dolar, kıymetli. ‘Bunun bir anlamı var’ dedik. 1 doların bir şifre olduğunu orada değerlendirdik ve Türkiye genelinde zaten o gün tahminini yaptık ve ondan sonra 1 dolar ön plana çıktı. Her tarafta 1 dolarlar bulunmaya başladı."

DHA



