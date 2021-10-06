Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 1. dönem ve 2. dönemde birer defa olmak üzere iki defa ara tatil yapılıyor. Öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere ara tatillerde toplamda 9 gün tatil yapmış oluyor. Ara tatillerden ilki bu yıl Kasım ayında ikinci ise Nisan ayında yapılacak. İşte, “1. dönem ara tatil ne zaman?” sorusunun yanıtı ve MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi…

1. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2021 eğitim öğretim yılının 1. dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Öğrenciler, 12 Kasım Cuma günü ders bitiminde okuldan ayrıldıktan sonra, 22 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

YARI YIL TATİLİ (SÖMESTİR) NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül tarihinde başladı. Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından öğrenciler, yeniden eğitime devam edecek.

21 Ocak Cuma günü ders bitiminde ilk dönem tamamlanacak ve yarı yıl tatili (Sömestir) başlayacak. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayan yarı yıl tatili ise 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek. Öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü 2. dönemin ilk dersine girecek.

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ve son ara tatili, 11 Nisan Pazartesi ve 15 Nisan Cuma günlerini kapsayacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

18 Nisan Pazartesi günü öğrencilerin okula dönmesinin ardından bir daha tatil yapılmayacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü son bulacak.







