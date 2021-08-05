1 dönüm ne kadar eder? 1 dönüm kaç metrekare eder? Arazi ölçümleri ile ilgilenenlerin en çok merak ettiği konuşardan birisi dönüm hesabıdır. Dönüm ile ilgili bilinenler haberimizde.

1 DÖNÜM KAÇ METREKARE EDER?

Dönüm yaklaşık 0,001 kilometrekareye denk olan eski bir alan ölçü birimidir. Aslında 1 dönüm tam olarak 918,393 metrekareye eşittir. Literatürde geçtiği üzere 1 dönüm, 30,31 metre boy ve 30,3 metre ene sahip bir alanı temsil etmektedir. Ancak yapılan hesaplamalarda sorun çıkmaması açısından 1945 senesinde çıkarılan bir yasayla 1000 metrekare olarak kabul edilmiştir. Dönüm ile metrekare arasındaki bağlantı bu şekilde daha düzgün bir hale getirilmiştir.

Günümüzde de 1 dönüm 1000 metrekareye denk gelecek şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Örnek vermek gerekirse 3,5 dönüm olarak bildirilen bir tarla veya arazi, metrik sistemde 3500 metrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir.

DÖNÜM HANGİ ÖLÇÜLERİ BELİRLERMEK İÇİN KULLANILIR?

Dönüm, eski bir Osmanlı terimidir. Bu kavram bir ölçü birimidir ve alan hesaplamada kullanılmaktadır. Günümüzde halk arasında kullanılmaya devam edilmekte olup genelde; tarla, bahçe ve arsa gibi mekanların yüzölçümlerini tarif eder. Modern haliyle de dekar ile benzerlik göstermektedir.



