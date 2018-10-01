1 Ekim altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları geçen haftayı düşüşle tamamlarken gram altın uzun bir aranın ardından 230 lira seviyesinin altını gördü. Yeni bir aya giriş yaparken altındaki seyir merak edildi ve "Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?" sorusu sorulmaya başlandı. İşte altın fiyatlarında son durum...

1 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, alış 230,03 lira üzerinden işlem görürken, satış 230,25 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış 370,31 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 379,63 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı alış 1.529,00 lira, satış 1552,00 Türk Lirasından işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın fiyatı, alış 1480.15 lira, satış 1510.03 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 740,28 lira, satış 759,27 Türk Lirası.







