Çeyrek ve gram altın kaç TL? Güncel altın fiyatları

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 1 Ekim 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 227,10 liradan alınan gram altın 227,30 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

731 liradan alınan yarım altın 741 liradan ve 365 liradan alınan çeyrek altın 370 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 496 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 517 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 462 liradan alınan tam altın bin 482 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,42'lik düşüşle tamamladı.

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