22 Ekim Cuma sabahında gram altın yüzde 0,09, çeyrek altın yüzde 0,11 oranında değer kazandı. Ons altın yüzde ise 0,23 oranındaki yükselişin ardından 1.787 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Peki, 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, 22 Ekim 2021 güncel altın fiyatları…

22 EKİM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 545,82 TL

Gram altın satış fiyatı: 545,75 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 881,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 899,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.762,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.797,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.443,39 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.511,05 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.570,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.624,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?