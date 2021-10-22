1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 Ekim 2021 altın fiyatları rekor kırdı
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün sabah 530 TL seviyelerinde işlem gören gram altın bugün 545 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 900 TL sınırına ulaştı. İşte, 22 Ekim 2021 altın fiyatları…
22 Ekim 2021, Cuma 09:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
22 Ekim Cuma sabahında gram altın yüzde 0,09, çeyrek altın yüzde 0,11 oranında değer kazandı. Ons altın yüzde ise 0,23 oranındaki yükselişin ardından 1.787 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Peki, 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, 22 Ekim 2021 güncel altın fiyatları…
22 EKİM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 545,82 TL
- Gram altın satış fiyatı: 545,75 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 881,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 899,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.762,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.797,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.443,39 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.511,05 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.570,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 3.624,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 490,67 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 509,65 TL
BUNLARI DA OKUYUN