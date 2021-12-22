Ekonomi Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve yarım altın bugün kaç lira? Bugün 22 Aralık 2021 altın fiyatları kaç TL oldu?
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve yarım altın bugün kaç lira? Bugün 22 Aralık 2021 altın fiyatları kaç TL oldu?

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve yarım altın bugün kaç lira? Bugün 22 Aralık 2021 altın fiyatları kaç TL oldu?

Ekonomi

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve yarım altın bugün kaç lira? Bugün 22 Aralık 2021 altın fiyatları kaç TL oldu?

1 gram altın pazartesi günü 150 TL seviyelerine ulaşırken, bugün (22 Aralık 2021) 708 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar ile tarihi bir düşüş yaşayan altın fiyatları bugün değer kaybetmeye devam ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte, 22 Aralık 2021 altın fiyatlarında son durum…

22 Aralık 2021, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altın fiyatları pazartesi gecesi yaşanan hızlı düşüşün ardından dün öğlen saatlerinde ufak çaplı bir toparlanma yaşamıştı. Bu sabah ise değer kaybına kaldığı yerden devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 1,87 oranında düşüş yaşarken, çeyrek altında ve yarım altında bu oran yüzde 3,02 olarak kaydedildi. Peki, Bugün 22 Aralık 2021 altın fiyatları kaç TL oldu? İşte, gram, çeyrek yarım altın ve diğer altın çeşitlerinin güncel fiyatları…

22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 722,30 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 722,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.174,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.214,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.353,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.442,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.709,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.856,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik alış fiyatı: 665,06 TL
  • 22 ayar bilezik satış fiyatı: 683,66 TL 

 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Bir aylık borçlanma yeterli
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Kur korumalı mevduattaki net kazanç
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Yalnız değilsin
Özlem Denizmen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kuruyemiş fiyatlarında dalgalanma! Pandemide talep arttı!