Altın fiyatları pazartesi gecesi yaşanan hızlı düşüşün ardından dün öğlen saatlerinde ufak çaplı bir toparlanma yaşamıştı. Bu sabah ise değer kaybına kaldığı yerden devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 1,87 oranında düşüş yaşarken, çeyrek altında ve yarım altında bu oran yüzde 3,02 olarak kaydedildi. Peki, Bugün 22 Aralık 2021 altın fiyatları kaç TL oldu? İşte, gram, çeyrek yarım altın ve diğer altın çeşitlerinin güncel fiyatları…

22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 722,30 TL

TL Gram altın satış fiyatı: 722,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.174,00 TL

TL Çeyrek altın satış fiyatı: 1.214,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.353,00 TL

TL Yarım altın satış fiyatı: 2.442,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.709,00 TL

TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.856,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?