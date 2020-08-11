1 günde 23 Rus turist

Corona virüs nedeniyle 27 Mart’ta Rusya ile ara verilen tarifeli uçuşlar 1 Ağustos’ta İstanbul ve Ankara’yla başlamıştı. Böylece 4 aylık aranın ardından ilk turistler gelmişti. Rusya’dan Türkiye’nin turizm beldelerine yapılan direkt uçuşlar ise dün başladı. Rus turistler Antalya, Dalaman ve Bodrum’a akın etti. Rusya’yla yeniden başlayan seferlerin turizm sektörünü hareketlendirmesi bekleniyor. Çünkü Rusya, Türkiye’ye 7 milyon kişiyle en fazla turist gönderen ülke.

12 ülkeden uçuş var

Uçuşların başlamasıyla Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan ilk uçak, saat 03.25’te Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bugün itibarıyla Türkiye’nin ana pazarlarında başı çeken Rusya’dan ilk uçuşlar yapılmaya başladı. İlk bir saatte 11 uçak Antalya Havalimanı’na indi. Rusya’dan Antalya’ya bugün 23 bin Rus turist bekleniyor” dedi. Bağlıkaya, “Antalya’ya bugün 12 ülkeden toplamda 35 bin civarında turist gelecek” dedi.

Bunu çok bekledik

Rusya’dan Antalya’ya tatile gelen Noil Khasbulin, “Corona virüsten dolayı çok bunaldık. Artık dinlenmek istiyoruz. Bu anı çok bekliyorduk” derken, eşiyle tatile gelen Tatiana Korniıova ise “Burada güvenli ve keyifli bir tatil geçireceğimize inanıyoruz” dedi. Arkadaşı ile Antalya’ya gelen Anna Zhıla ise “Bizim gibi daha birçok arkadaşımız buraya gelmek için gün sayıyor” diye konuştu.

Süreci takip ettik

Muğla’ya gelen ilk Rus turist kafilesi de dün önce Dalaman’a vardı. Saat 07.20’de Dalaman Havalimanı’na iniş yapan turistlerden Rustam Baigildeev, “Türkiye corona sürecini iyi yönetti ve sınırlarını kısa sürede açabildi. Türkiye’de salgınla ilgili alınan önlemleri yakından takip ettim. Hiç düşünmeden tercihimi Türkiye’den yana kullandım” diye konuştu. Bodrum’un ilk Rus turist kafilesi de 316 kişiyle yine dün sabah saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yaptı.











