1 günü bile erken emekli ediyor! Askerlik borçlanmasının faydası

Emekliliği kolaylaştıran yöntemlerden biri de borçlanma. Bu, kadınlar için doğum borçlanması şeklinde olurken, erkekler için de askerlik borçlanması yoluyla mümkün. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesi ile yapılıyor. Askerliğini borçlanmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösteren belgelerle birlikte başvuruyor ve bu yolla emeklilik için gerekli eksik prim günlerini tamamlayabiliyor. Örneğin, emekli olmasına 6 ay kalan bir sigortalı, 6 ay daha çalışmak yerine 6 aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabiliyor.

HEMEN MAAŞ İMKANI

İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapan kişilerde bu borçlanma yalnızca prim ödeme gün sayısını artırıyor, emeklilik tarihini öne çekmiyor. Ancak askerliğini sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye çekiliyor. Böylece daha erken emekli olma imkanı doğuyor. Sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre bazen 1 günlük borçlanma bile emeklilik yaşını öne çekmeye yeterli olabiliyor.

DETAYLI ÖĞRENİN

Örneğin, 24 Mayıs 1991 tarihinde sigortalı çalışmaya başlayan kişi 1 günlük borçlanma ile emeklilik yaşını 53’ten 52’ye çekebilir. Buna karşılık, 23 Mayıs 1991 tarihinde sigortalı çalışmaya başlayan kişinin emeklilik yaşını öne alabilmesi için 540 gün borçlanması gerekebilir. Bu farklılık nedeniyle borçlanma yapmadan önce SGK’ya müracaat ederken, emeklilik yaşını öne çekmek için kaç gün borçlanmanın yeterli olacağını sormak gerekiyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirliyor ve kendi cebinden ödüyor. Askerlik borçlanmasında prim ödemesi, borçlanmanın yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl her bir gün için ödenmesi gereken en düşük tutar 38.16 lira. Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 15 bin 264 lira, 540 gün borçlanacak kişinin ise 20 bin 606 lira yatırması gerekiyor. Bunlar, minimum düzeyde borçlanma rakamları. Sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.

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