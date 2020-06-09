1 haftada 3.5 milyarlık konut satıldı

Konut sektörü hareketli günler geçiriyor. Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini yüzde 0.64’e kadar çekip, 1 yıl ödemesiz dönem başlatmasının ardından Emlak Konut GYO da 26 projesinde iki yıl ödemesiz ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası başlatmıştı. Kampanya yoğun ilgi gördü, 100 binin üzerinde satış ofisi ziyareti yapıldı ve telefon alındı. Kampanya kapsamında 7 günde 3.5 milyar lira değerinde 3 bin bağımsız bölüm satıldı. Şimdi kampanya daha da büyüyor.

Katılma talebi

Geçtiğimiz haftasonu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la görüşen sektör temsilcileri, kampanyaya dahil olma taleplerini iletti. Bakan Kurum, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İnşaatçılar Derneği (İNDER) temsilcilerinin toplantıda bulunduklarını belirterek, “Kampanyaya dahil olmak istiyorlar. İsteyen istediği gibi dahil olabilir, engel bir durum yok” dedi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul'daki Halkalı Millet Bahçesi’nin açılışı sonrası sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fiyat artışını bildirin

Bakan Kurum, bankalar ve Emlak Konut’un başlattığı konut kampanyaları sonrası haksız zam yapan fırsatçılara ilişkin uyarı da yaptı. Kurum, “Vatandaşımız bize bildirirse bunun biz takibini yaparız. Biz bu çatı altına girenlere (Emlak Konut kampanyası) müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması açıkçası bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil.”

Katkısı olur

Emlak Konut GYO kampanyasının bütün sektöre yayılmasını istediklerini, diğer firmaların da arka arkaya kampanyaya dahil olacaklarını ifade eden Kurum, “Kampanya tüm sektöre yayıldığı zaman hem sektöre hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade ettik” diye konuştu. Bakan Kurum, sektörün diğer paydaşlarının kampanyaya dahil olmasının müteahhitlerin eski güvenlerinin yerine gelmesi açısından önemli olduğuna işaret etti.

Komisyon kuruldu

Görüşmenin detaylarını da anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Biraz yorulmuş ürkmüş bir pozisyondalar, onları cesaretlendirdik. Güven aşıladık. Onlara bir komisyon kurduk. Bu ve bundan sonraki döneme ilişkin talepleri, ihtiyaçları neyse bakan yardımcımız başkanlığındaki komisyona iletecekler. Tüketici yasasıyla ilgili, bankalarla ilgili talepleri var. Hem vatandaş tarafını hem yüklenici tarafını düşünmek durumundayız.”

Otopark, yaşlı evi yapın

Bakan Murat Kurum, sektör temsilcilerine projelerde yerli malzeme kullanmalarını, farklı projelere de girmelerini önerdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Otopark ihtiyacıyla alakalı bir projeyi büyüteceğiz. İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte yapacağız. Bunun dışında yaşlı nüfusa ilişkin bakım evlerine ihtiyaç artıyor. Ayrıca pandemi dönemiyle ortaya çıkan ‘kargo odası’ gibi teklifler de var.”







