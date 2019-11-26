1 haftada 7 kilo verdiren yumurta diyeti

1 haftada 5-7 kg verdiği iddia edilen yumurta diyeti gibi düşük kalorili, besin gruplarından eksik, kısa süreli diyetler nadiren sürdürülebilir kilo kaybıyla sonuçlanır. Sağlık problemi olanlar ve ilaç kullananlar uygulamamalıdır.

Yumurta diyeti

Yumurta diyetinde tüketimine izin verilen içecekler: Kahve, çay, meyve çayı, yeşil çay, taze greyfurt suyu, su, maden suyu

Yumurta diyetinde salalata da olması gerekenler: Marul, domates, kereviz (salata sosu veya sirke olmayacak)

Yumurta diyetinde uyulması gereken önemli kurallar: Alkol yok. Tereyağ, süt ve yağ yok. Öğünler arası atıştırmalık yok. Öğünler arası yer değişimi yok. Menüde ne yazıyorsa birebir yenmeli, sadece günlerin yerleri değişebilir.

1.gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 1 büyük ızgara domates

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: 2 haşlanmış katı yumurta + 1 greyfurt

2. gün

Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta

Öğle: İstediğiniz miktarda fırında pişmiş tavuk + 2 büyük taze domates

Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata

3.gün

Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta

Öğle: 2 haşlanmış katı yumurta + salata

Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık

4.gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık

5.gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta

Öğle: 2 adet poşe yumurta + 2 büyük taze domates

Akşam: Taze veya suda konserve balık + salata

6.gün

Sabah: 1 haşlanmış yumurta + 1 bardak taze greyfurt suyu

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: Fırın tavuk + havuç ve lahana

7.gün

Sabah: 2 çırpılmış yumurta + 1 büyük ızgara domates

Öğle: 2 poşe yumurta + Ispanak

Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata

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