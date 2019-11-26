1 haftada 7 kilo verdiren yumurta diyeti
1 haftada 5-7 kg verdiği iddia edilen yumurta diyeti gibi düşük kalorili, besin gruplarından eksik, kısa süreli diyetler nadiren sürdürülebilir kilo kaybıyla sonuçlanır. Yumurta diyetini uygularken uzun süre devam edilmesi sağlık açısından sakıncalı olabilir. Yumurta diyeti nasıl yapılır? Yumurta diyeti listesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım’ın vermiş olduğu yumurta diyetine göz atabilirler.
1 haftada 5-7 kg verdiği iddia edilen yumurta diyeti gibi düşük kalorili, besin gruplarından eksik, kısa süreli diyetler nadiren sürdürülebilir kilo kaybıyla sonuçlanır. Sağlık problemi olanlar ve ilaç kullananlar uygulamamalıdır.
Yumurta diyeti
Yumurta diyetinde tüketimine izin verilen içecekler: Kahve, çay, meyve çayı, yeşil çay, taze greyfurt suyu, su, maden suyu
Yumurta diyetinde salalata da olması gerekenler: Marul, domates, kereviz (salata sosu veya sirke olmayacak)
Yumurta diyetinde uyulması gereken önemli kurallar: Alkol yok. Tereyağ, süt ve yağ yok. Öğünler arası atıştırmalık yok. Öğünler arası yer değişimi yok. Menüde ne yazıyorsa birebir yenmeli, sadece günlerin yerleri değişebilir.
Yumurta diyeti listesi
1.gün
Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 1 büyük ızgara domates
Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve
Akşam: 2 haşlanmış katı yumurta + 1 greyfurt
2. gün
Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta
Öğle: İstediğiniz miktarda fırında pişmiş tavuk + 2 büyük taze domates
Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata
3.gün
Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta
Öğle: 2 haşlanmış katı yumurta + salata
Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık
4.gün
Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta
Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve
Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık
5.gün
Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta
Öğle: 2 adet poşe yumurta + 2 büyük taze domates
Akşam: Taze veya suda konserve balık + salata
6.gün
Sabah: 1 haşlanmış yumurta + 1 bardak taze greyfurt suyu
Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve
Akşam: Fırın tavuk + havuç ve lahana
7.gün
Sabah: 2 çırpılmış yumurta + 1 büyük ızgara domates
Öğle: 2 poşe yumurta + Ispanak
Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata
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