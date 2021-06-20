1 haftada kilo verdiren en etkili detoks içecekleri

Kilo verme diyet ve egzersiz gerektiren uzun bir süreçtir. Ancak smoothie'ler, meyve ve sebze suları ve çaylar sayesinde zayıflama serüveninizi hızlandırabilirsiniz. Kilo vermek için sağlıklı ve az kalorili bir diyet yapmak gerekir. Bunun anlamı, aldığınız kalorileri sağlıklı meyve ve sebzelerle değiştirmeniz gerektiğidir. Meyve ve sebzelerle evde sağlıklı kilo verdiren smoothie ve detoks içecekleri hazırlayabilirsiniz.

ZAYIFLATAN EN İYİ DETOKS İÇECEKLERİ

Ev yapımı kilo verdiren detoks içeceklerinde çiğ meyve, sebze ile su veya sütü karıştırarak birlikte tüketebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz ideal meyve ve sebzeler, suyu bol olan salatalık, karpuz ve kerevizdir. Bu yiyecekler düşük kalorileri sayesinde hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayabilir.

Karpuzlu smoothie

Ayrıca evde yapacağınız sağlıklı detoks içecekleriyle metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz.

SMOOTHIE İLE ZAYIFLAMA

Smoothie'ler, meyve ve sebze yemekte zorlananlar ya da tadını beğenmeyenler için son derece iyi bir beslenme şekli olabilir.

Zayıflamak isteyenler, smoothie hazırlarken yüksek şeker içeren meyveler kullanmaktan uzak durmalı. Bu hem diş sağlığı için kötü hem de zayıflama hızınızı düşürebilir.

YEŞİL ÇAY

Vücut için son derece önemli olan bir diğer içecek ise yeşil çay. Yeşil çay her gün ve doğru zamanda tüketildiğinde zayıflatabilir. en sağlıklı içeceklerden biri olan yeşil çay, metabolizmayı daha etkili bir hale getirir. Hem egzersiz yaptığınızda hem de dinlendiğinizde kolari yakmaya devam etmenizi sağlar. Bu sayede daha hızlı kilo vermek mümkün hale gelir.

Yeşil çay, kafein ve güçlü bir antioksidan olan kateşin içerir. İyi bir detoks içeceği olan yeşil çay, göbek yağlarının erimesine yardımcı olur.

Yeşil çay sabahları uyandığınızda metabolizmayı hızlandırmak için ve egzersiz yapmadan 1 saat önce egzersizin etkilerini artırmak için tüketilebilir. Bunlar yeşil çay içmek için en uygun zamanlar.

MATCHA ÇAYI

Matcha çayı da yeşil çay gibi kilo vermede etkili olan bir detoks içeceği. Bitkinin genç yapraklarının toza çevrilmesinin ardından çay olarak demlenmesiyle oluşuyor. Kilo vermek isteyen bazı kişiler, matcha'yı yiyeceklerine katabiliyor.

Matcha çayı, metabolizmanızı güçlendirerek yağ yakmanızı ve kilo vermenizi hızlandırabilir.

Sağlıklı bir detoks diyetinin yanında ek olarak tüketebileceğiniz bu gibi detoks içecekleriyle 1 haftada hızla zayıflayabilir ve dilediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz. Ancak diyetisyen eşliğinde yapılan diyetlerin daha güvenilir olduğunu unutmamalısınız.







