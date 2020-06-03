Hamileliğin kesinleşmesi için kan tahliline ihtiyaç vardır. En doğru zaman ise adet döneminin geçmesinden birkaç gün sonrasıdır. Eğer daha erken yaptırmak istiyorsanız ve1 haftalık hamilelik kan testinde belli olur mu merak ediyor ya da 1 haftalık gebelik kan testinde çıkar mı öğrenmek istiyorsanız "1 haftalık hamilelik kan testinde belli olur mu? 1 haftalık gebelik kan testinde çıkar mı?" haberimize bir göz atın.

Hamilelik adına yapılan kan testlerinin birleşme sonrası çok kısa bir zamanda yaptırmak mümkün olmayabilir. Mutlaka adet gününden iki gün geçmesi gerekmektedir. Beklenerek ve doğru zamanda yapılan testler kişileri daha güvenilir bir sonuca ulaştıracaktır.

Hamilelik kan testi aç mı tok mu yaptırılır?

Hamilelik kan testi aç ya da tok şekilde yaptırılabilir. Bu durum fark etmez.



