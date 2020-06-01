1 Haziran Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
1 Haziran Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 1 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
01 Haziran 2020, Pazartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Olanlar Oldu
Ata Demirer’in senaryosunu yazıp başrolü üstlendiği ‘Olanlar Oldu’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege’nin bir kıyı kasabasında yaşar. Döndü, Zafer’i evlendirmek ister. Bu esnada teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda olanlar olur. Zafer, ünlü oyuncu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar.
CNN TÜRK 20.30: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, koronavirüsle mücadeleden siyasetteki tartışmalara pek çok konu mercek altına alınacak. Programa; Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gazeteciler Şaban Sevinç, Zafer Şahin, siyaset bilimci Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk olacak.
Teve2 19.45: Kelime Oyunu
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; İlknur Hanım, Gökçe Hanım, Nigar Hanım, Recep Bey ve Mahir Bey yarışacak. Yarışmacılar verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışacak.
ATV 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Olanlar Oldu
22:30 Zalim İstanbul
STAR TV 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Öldürme Arzusu
FOX TV 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mirasyedi
22:30 Eski Sevgili
TRT 1 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Sağlıklı Mutfak
06:20 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
21:50 Yeşil Deniz
23:50 Leyla İle Mecnun
TV8 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 1 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00Görevimiz Tatil
22:15 Aşk Tutulması
Kanal 7 1 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 İnadım İnat
09:40 Elif
11:00 Film
13:00 Kezban Yenge
14.30 Film
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kiralık Anne
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Seviş Bulundum
a2 1 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın