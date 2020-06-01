Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Olanlar Oldu

Ata Demirer’in senaryosunu yazıp başrolü üstlendiği ‘Olanlar Oldu’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege’nin bir kıyı kasabasında yaşar. Döndü, Zafer’i evlendirmek ister. Bu esnada teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda olanlar olur. Zafer, ünlü oyuncu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar.

CNN TÜRK 20.30: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, koronavirüsle mücadeleden siyasetteki tartışmalara pek çok konu mercek altına alınacak. Programa; Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gazeteciler Şaban Sevinç, Zafer Şahin, siyaset bilimci Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk olacak.

Teve2 19.45: Kelime Oyunu

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; İlknur Hanım, Gökçe Hanım, Nigar Hanım, Recep Bey ve Mahir Bey yarışacak. Yarışmacılar verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışacak.





ATV 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Olanlar Oldu

22:30 Zalim İstanbul





STAR TV 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Öldürme Arzusu





FOX TV 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mirasyedi

22:30 Eski Sevgili





TRT 1 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Sağlıklı Mutfak

06:20 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

21:50 Yeşil Deniz

23:50 Leyla İle Mecnun





TV8 1 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 1 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00Görevimiz Tatil

22:15 Aşk Tutulması





Kanal 7 1 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 İnadım İnat

09:40 Elif

11:00 Film

13:00 Kezban Yenge

14.30 Film

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kiralık Anne

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Seviş Bulundum





a2 1 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











