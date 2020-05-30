Koronavirüs sürecinde alınan tedbirler sayesinde vaka sayısının azalması üzerine 11 Mayıs’ta normalleşme sürecinin ilk aşaması başlamıştı. Alışveriş merkezleri (AVM), bazı mağazalar, berber, kuaför ve güzellik salonları ile bazı fabrikalar yeniden açılmıştı. Bayramın hemen ardından ikinci aşamaya geçildi. Otel, kafe, lokanta, pastane, kıraathane, çay bahçesi, yüzme havuzu, kaplıca, kreş ve eczane türü işletmeler de 1 Haziran’da açılmaya hazırlanıyor.

Saat 22.00’ye kadar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam yaptığı açıklamaya göre, bu işletmelerin bazıları belirlenen kurallar dahilinde pazartesiden itibaren saat 22.00’ye kadar hizmet verebilecek. Restoranların 21 Mart’tan beri sadece paket servisi hizmeti sunduğunu ve yaklaşık 2.5 aydır kapalı olduğunu belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Müşterimize hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Fazla masa depoya

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan da döner sektörü olarak restoranlar, büfeler ve üretim tesisleriyle eskisinden daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik motivasyonla hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. İşletmeciler, restoran ve kafeleri pazartesi gününe yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kırklareli’nde bir işletmenin sahibi olan Berkay Çamlı, “Temizlik çalışmalarımıza başladık, fazla masa ve sandalyeleri ise depoya kaldırdık” dedi.

Cansız mankenli sosyal mesafe

Kafe ve lokanta gibi işletmelerde sosyal mesafenin korunması için masaların arasına en az 1.5 metre boşluk bırakılması, aralıklı oturma düzenine geçilmesi ve oturulması yasak yerlere uyarı yazısı konulması gibi önlemler alınmaya başlandı.

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir kafenin işletme müdürü olan Ulaş Volkan Çelik ise ‘yeni normali’ daha eğlenceli hale getirmek için oturulması yasak olan masalara cansız manken koyduklarını belirtti. Çelik, ayrıca kare kodlu menü ve hesap ödeme şekline de geçeceklerini söyledi.

Yarı kapasiteyle hizmet verilecek

Lokanta ve kafelerde alınan tedbirler şöyle:

Müşterinin içeri girerken maskesi olacak, yoksa maskeyi işletme temin edecek.

Girişte müşteriye kolonya dökülecek, el hijyeni sağlanacak.

Masa örtüleri ve personel kıyafetleri 60 derecede yıkanacak.

Vale, her araç teslim alma-etme hizmetinden önce ve sonra ellerini temizleyecek. Aracı maskeli kullanacak.

Kapasitenin yarısı kadar müşteri alınacak.

1.5 metre kuralı

Masalar arası 1.5 metre mesafe olacak.

Müşteriden mümkün olduğunca temassız menü kullanması ve ödemeyi de temassız yapması istenecek.

Asansörler üçte bir kapasite ile kullanılacak.

Personel ve müşteri sosyal mesafeyi koruyacak.

Servisi personel yapacak

Her masada el temizliği için dezenfektan veya kolonya olacak.

Açık büfelerde servis personel tarafından yapılacak. Müşteri yiyeceklere dokunmayacak.

Tek kullanımlık tabak-çatal uygulamasına geçilecek.

Mescit ve lavabo gibi genel kullanım alanlarının girişinde ve çıkışında eller dezenfekte edilecek.

Girişte müşterinin ve personelin ateşi ölçülecek.

Personelin sağlığı yakından takip edilecek.

İşletmede kullanılan klima ve havalandırma sisteminin filtreleri düzenli temizlenecek.

4 saatte bir ateş ölçülecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran’da açılacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi. Buna göre; kreşte bir grupta ve ortak kullanım alanlarında en çok 10 çocuk bulunacak. Hizmete başlanmadan önce ortam dezenfekte edilecek.

Girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülerek, kayıt altına alınacak. Odalar 40 dakikada bir havalandırılacak. Oyuncak ve kitap değişimi yapılmayacak. Veli görüşmeleri sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Eczanelerde normal mesai

İstanbul Eczası Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.