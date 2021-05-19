İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Pandemi her bir adımını yeni yaşadığımız süreç. Dünyayı hepimiz gördük. İnsanlar morglardan cenazelerini alamadılar. Hastaneye kabul edilmediler. Çok büyük kapanmalar yaşadılar. Birçok tedbir aldılar. Biz de hem kendimize yönelik pandemi sürecinin büyümesi konusunda tecrübelerimiz ve dünyadaki tecrübeleri takip ederek adım attık.

HERKES ÇABA FARK ETTİ

Sayın Cumhurbaşkanımız dört ana kriter belirledi. Bunlardan bir tanesi kamu düzeni. Allah'a şükürler olsun. Avrupa'da yürüyüşler, protestolar, isyanlar. Türkiye'de bir tane böyle bir şey olmadı. Birileri bunlardan rahatsız. Milletimizin hem metaneti hem sabrı, hem vakarı çok yüksek. Hem de Cumhurbaşkanımıza inancı yüksek. Kamu düzeni ve kamu güvenliği konusunda baştan itibaren vali, kaymakam, belediye başkanlarımız herkes çaba sarf etti.

AŞI OLMAYI TEŞVİK EDİYORUZ

En yakınlarımızı kaybettik. En önemli birikimlerimizi kaybettik. Dünyada ve bizde iniş çıkışlar oldu. Şu anda 10 bin seviyelerinde. Hastanelerde şu anda 850-900 kişilik potansiyel söz konusu. Kudüs meselesi mesela. Milletin kendi içindeki boşaltması gerekir. Diğer taraftan ligler. Kapatmazsanız bitersiniz dedikten sonra kapandığımızda 'esnafı bitirdiniz' diyebilen bir muhalefet var.

Aşı olmayı teşvik ediyoruz. İnanın bazı sektörleri kendim arıyorum. Biraz daha sabredin, zorluğumuzu biliyorsunuz diyorum. Tekrar geri dönmeyelim diyorum.

1 HAZİRAN'DAN SONRA YASAKLAR KALKACAK MI?

Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak.

Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi. Biz elimizden geldiğince yaptık. Benim otobüsü durdurup inin aşağı dememin anlamı yok. Burada ne kadar insanın binip, binmeyeceği. Benim burada milletimize de istirhamım, toplu olarak bulunduğunuz yerlerden biraz sarfı nazar etmeleri. Hastalıktan düşmemeliyiz.