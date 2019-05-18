ABD’den Türkiye’ye yönelik dün 1 iyi 1 kötü haber geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Türkiye’den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25’e indirildiğini bildirdi. ABD, 23 Mart 2018’de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti.

BRUNSON ETKİLİ OLDU

ABD yönetimi, daha sonra Türkiye’de terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Eylül 2016 tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ı serbest bırakma konusunda baskı yapmak için 10 Ağustos’ta Türkiye’den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50’ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20’ye yükseltmişti.

DÜNDEN İTİBAREN

Türkiye de ABD mallarına gümrük vergilerini artırarak misilleme yapmış, Beyaz Saray bunun üzerine ağustosta Türkiye’nin ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne uygunluğunu gözden geçirdiğini duyurmuştu. Dün açıklanan kararla Türkiye, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ülkeler listesinden çıkarıldı.

Türkiye’nin GTS kapsamında ABD’ye yaptığı ihracat 1.9 milyar dolar

Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi hedefi 75 milyar dolar

Türkiye’nin GTS sisteminden çıkmasıyla vergisi artacak ürün sayısı 1484

YÜZDE 48 AZALMIŞTI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın çelik vergisiyle ilgili son düzenlemesini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Trump, önceki yıla kıyasla Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti. Aynı şekilde toplam çelik ithalatında da yüzde 12’lik bir azalma olduğunu ifade eden Trump, bu sebeple artık söz konusu verginin yeniden yüzde 25 düzeyine indirildiğini bildirdi.

1975’TE DAHİL OLMUŞTU

ABD’de 1974’te yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 1975’te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor. ABD’nin Türkiye’den GTS kapsamı ithalatında tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor. ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’den yaptığı ithalat 1.9 milyar dolar civarında.

TÜRKİYE İTHALDE 6’NCI

2017 yılında Türkiye’nin çelik ihracatının toplam değeri 9.5 milyar dolar seviyesindeydi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık çelik ihracatı ise ABD’ye yapılmıştı, böylelikle Türkiye ABD’ye en çok çelik ithal eden 6’ncı ülke olmuştu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Vergi indirimiyle ihracatımızın yeniden hareketlenmesi ve birkaç yüz milyon dolarlık ilave ihracat imkan dahilinde görünüyor” dedi.

‘75 MİLYAR DOLARLIK HEDEFLE ÇELİŞİYOR’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır” dedi. Pekcan, “Türkiye’nin GTS’den çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişiyor. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.