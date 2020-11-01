Türkiye 1 Kasım corona virüs tablosu

1 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

1 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, 1 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

01 Kasım 2020, Pazar 19:07 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 123 bin 343 olurken, hasta sayısı 2 bin 106 olarak açıklandı. Bugün 74 kişi corona virüsten hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 515 hasta ise iyileşti.

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Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.


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