Evlerde tartı olmayan kişiler gerçekten zorlanır bu nedenle bardak ölçüleri son derece önemlidir. Peki, 1 kg toz şeker kaç çay bardağı ve su bardağı eder? Yarım kilo (500 gr) şeker kaç bardak eder? Toz şekeri bardak hesabı hesaplamak için haberimize bir göz atın.

1 kilo toz şeker kaç çay bardağı ve su bardağı eder?

1 bardak tuz şeker 200 gr olduğu düşünüldüğü zaman; 1 kilo toz şeker de 5 bardak eder. Yani 1 kilo toz şeker yaklaşık olarak 5 su bardağı eder. Ayrıca, 1 kilo toz şeker yaklaşık olarak 10 çay bardağı yapmaktadır.

750 gram toz şeker kaç çay bardağı ve su bardağı eder?

750 gram toz şeker yaklaşık olarak 3,5 su bardağı civarındadır. Ayrıca 750 gram toz şeker yaklaşık olarak 7 çay bardağı yapmaktadır.

Yarım kilo (500 gr) toz şeker kaç çay bardağı ve su bardağı eder?

Yarım kilo yani 500 gr toz şeker yaklaşık olarak 2,5 su bardağı civarında olmaktadır. Yarım kilo yani 500 gr toz şeker yaklaşık olarak 5 çay bardağı yapmaktadır

1 su bardağı toz şeker kaç gram eder?

1 su bardağı toz şeker de ortalama olarak 200 gram civarında eder.

1 çay bardağı toz şeker kaç gram eder?

1 çay bardağı toz şeker de genel olarak ortalama 100 gram civarında eder.

100 gr toz şeker kaç su bardağı eder?

100 gr toz şeker de yaklaşık olarak yarım su bardağı civarında eder.



