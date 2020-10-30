Un, özellikle ev hanımlarının tariflerinde su bardağı ile ölçülerek kullanılmaktadır. Ayrıca çay bardağı, yemek kaşığı ve çay kaşığıyla da ölçümler yapılabilmektedir.

1 kg un kaç su bardağı eder?

Satın alınması gereken un miktarı verilen bardak ölçülerine göre yapılabilir. Un ölçümlerinde bardak kullanılması genellikle bardak ölçülerinin eşit olmasından ve kolay bulunabilmesinden kaynaklıdır.

1 bardak un yaklaşık 110 grama eşittir. Bu durumda 1 kg un 9 bardak suya eşit olmaktadır. Çay bardağının ölçüsü su bardaklarının yarısına eşittir. Böylelikle 1 kg un 18 çay bardağına eşit olmaktadır.

Sık sık un ölçümlerinin yapıldığı miktarlardan biri de 500 gr'dır. 500 gram un kullanılması gereken tariflerde bardaklarla ölçüm yapılarak doğru miktarlar belirlenebilir. 1 kg'lık satılan un paketlerinin yarısının ölçülmesi kolay değildir bu sebeple bardaklar kullanılarak yarım kilo belirlenebilir.

500 gram un kullanılması gereken durumlarda su bardağı ile yapılan ölçümlerin sonucu 4,5 bardaktır. Çay bardaklarıyla yapılan ölçümlerde bu sayı 9'a çıkmaktadır. Bardak farklılıklarının dikkate alınması tarifin doğru uygulanabilmesi için gereklidir.

1 yemek kaşığı un kaç gramdır?

Unun az kullanılması gereken durumlarda ölçümler yemek kaşığı ile yapılabilmektedir. Silme halindeki 1 yemek kaşığı un 10 gr'a eşit olmaktadır. 100 gramlık un 10 yemek kaşığına eşit olurken, 1 kg un 100 yemek kaşığına denk gelmektedir.

1 su bardağı için ölçüm yapılan unlarda 16 yemek kaşığı kullanarak bir bardak dolması sağlanabilir. Kullanılan kaşık tatlı kaşığı olarak belirlenirse bu sayı 48'e çıkmaktadır.



