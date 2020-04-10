Ekonomi 1 kişi de çalışsa devletten 3 ay maaş

1 kişi de çalışsa devletten 3 ay maaş

Ekonomi

1 kişi de çalışsa devletten 3 ay maaş

Zor günler geçiren iş dünyasına yönelik ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ devreye alınmıştı. Ancak halen bu ödenekten büyük işyerlerinin yararlanacağıyla ilgili genel bir anlayış vardı.

10 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, buna açıklık getirdi. Virüs nedeniyle ekonomik açıdan en çok mağdur olan kesimin esnaf ve sanatkarlar ile işçiler olduğunu aktaran Palandöken, “3 ay maaşı devlet veriyor. Zaman kaybedilmeden İşkur’a müracaat edilmelir. Yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği işyerleri için de geçerli” dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da “Üyelerimizin ihtiyacı olan kaynağı kısa çalışma ödeneği sağlıyor. Başvurularınızı yapın ki çalışanlarınız da maaşsız kalmasın” çağırısı yaptı.


İlgili Haberler
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Korona günlerinde ev hali
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Birinin bu süreci koordine etmesi şart!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Koronavirüse karşı umut veren adımlar
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 1.000'er liralık yardımda yeni adım