1 kişi de çalışsa devletten 3 ay maaş
Zor günler geçiren iş dünyasına yönelik ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ devreye alınmıştı. Ancak halen bu ödenekten büyük işyerlerinin yararlanacağıyla ilgili genel bir anlayış vardı.
10 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, buna açıklık getirdi. Virüs nedeniyle ekonomik açıdan en çok mağdur olan kesimin esnaf ve sanatkarlar ile işçiler olduğunu aktaran Palandöken, “3 ay maaşı devlet veriyor. Zaman kaybedilmeden İşkur’a müracaat edilmelir. Yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği işyerleri için de geçerli” dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da “Üyelerimizin ihtiyacı olan kaynağı kısa çalışma ödeneği sağlıyor. Başvurularınızı yapın ki çalışanlarınız da maaşsız kalmasın” çağırısı yaptı.
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