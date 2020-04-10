1 kişi de çalışsa devletten 3 ay maaş

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, buna açıklık getirdi. Virüs nedeniyle ekonomik açıdan en çok mağdur olan kesimin esnaf ve sanatkarlar ile işçiler olduğunu aktaran Palandöken, “3 ay maaşı devlet veriyor. Zaman kaybedilmeden İşkur’a müracaat edilmelir. Yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği işyerleri için de geçerli” dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da “Üyelerimizin ihtiyacı olan kaynağı kısa çalışma ödeneği sağlıyor. Başvurularınızı yapın ki çalışanlarınız da maaşsız kalmasın” çağırısı yaptı.





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