1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı! Olayda yeni gelişme

Olay, 11 Şubat 2018 günü Gölcük Merkez Mahallesi, Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir parke dükkanında iki grubun tartışması sonucu silahlı çatışma yaşandı. Toplam 25 kurşunun ateşlendiği çatışmada Serhan Aras yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Serhan Aras'ın ağabeyi Erhan Aras, Cabir Aksoy, Müslim Açıkdeniz ve Sedat Kandemir olay yerinde, yaralanan Özkan Ece, Murat Gökmen, Muhammet Kuş ve İrfan Ayaz ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Sanıkların bir kısmı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak devam eden yargılama sürecinde tüm sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olayla ilgili davanın karar duruşması bugün Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarlarından gelen uzman raporları ve bilirkişi raporlarında Serhan Aras'ı öldüren kurşunun kimin silahından çıktığının belirlenemediğini dikkate alan mahkeme, sanık Sedat Kandemir'in üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle hayatını kaybeden Serhan Aras'ı kasten öldürmek ve yasak silah bulundurmak suçlarından beraatine karar verdi.

Olay anında sanık Cabir Aksoy'un sanık Erhan Aras'a karşı yasal savunma kapsamında hareket ettiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, beraatine karar verdi. Sanık Murat Gökmen'in sanık Erhan Aras'a karşı kasten yaralama suçundan beraatine, yasak silah bulundurmak suçundan ise 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ancak bu hükmün açıklanması 5 yıl geriye bırakıldı. Sanık Erhan Aras'ın ise Murat Gökmen'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve Müslim Açıkdeniz, Cabir Aksoy ile Muhammet Kuş'a karşı kasten yaralama suçundan beraatine karar verilirken, İrfan Ayaz ve Özkan Ece'ye karşı kasten yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 25 gün ve yasak silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 3 yıl 5 ay 25 gün hapis ile 500 TL adli para cezası verilmesine hükmedildi.

Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)



