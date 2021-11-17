Yemek 1 Kişilik Krep Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Krep nasıl yapılır?

1 Kişilik Krep Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Krep nasıl yapılır?

Yemek

1 Kişilik Krep Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Krep nasıl yapılır?

Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz krep tarifi, fazla kalmasını istemiyorsanız 1 kişilik krep tarifi tam size göre olacak. Peki, tek kişilik krep nasıl yapılır? En güzel tek kişilik krep tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

17 Kasım 2021, Çarşamba 14:40 Son Güncelleme:
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Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan krep, 1 kişilik krep tarifi ile tam ölçü yapmanızı sağlayacak. Peki, tek kişilik krep nasıl yapılır? En güzel tek kişilik krep tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

1 KİŞİLİK KREP TARİFİ

1 kişilik krep malzemeler

  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu yada karbonat
  • Yağ

1 KİŞİLİK KREP YAPILIŞI

Tüm malzeme iyice çırpılır, koyu akışkan bir kıvam almalı.

Yağ koyulan tava orta ateşte ısınınca krep hamurundan koyulur, ters düz edilerek pişirilir.

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