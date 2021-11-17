Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan krep, 1 kişilik krep tarifi ile tam ölçü yapmanızı sağlayacak. Peki, tek kişilik krep nasıl yapılır? En güzel tek kişilik krep tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

1 KİŞİLİK KREP TARİFİ

1 kişilik krep malzemeler

1 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

Tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu yada karbonat

Yağ

1 KİŞİLİK KREP YAPILIŞI

Tüm malzeme iyice çırpılır, koyu akışkan bir kıvam almalı.

Yağ koyulan tava orta ateşte ısınınca krep hamurundan koyulur, ters düz edilerek pişirilir.



