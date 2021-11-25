1 Kişilik pankek tarifi ve yapılışı - En güzel tek kişilik pankek nasıl yapılır?
Günün her saati afiyetle yiyeceğiniz 1 kişilik pankek tarifi, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Pankek yaparken fazla kalmasını istemiyorsanız 1 kişilik pankek tarifi tam size göre olacak. Peki, tek kişilik pankek nasıl yapılır? En güzel tek kişilik pankek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
25 Kasım 2021, Perşembe 12:54 Son Güncelleme:
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7'den 70'e herkesin çok severek yediği pankek tarifi, 1 kişilik pankek tarifi ile tam ölçü yapmanızı sağlar. Peki, tek kişilik pankek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız en güzel 1 kişilik pankek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
1 KİŞİLİK PANKEK TARİFİ
1 kişilik pankek malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Çeyrek su bardağı süt
- Çeyrek su bardağı un
- Yarım adet kabartma tozu
- Yarım adet vanilin
1 KİŞİLİK PANKEK YAPILIŞI
Yumurtanın beyazını ve sarısını ayırın. Beyazını şekerle birlikte köpürüne kadar çırpın.
Farklı bir kap içinde yumurta sarısı, un, süt, kabartma tozu ve vanilini çırpın.
Yumurta beyazını söndürmeden diğer karışıma spatula ile ekleyin.
Orta ateşte ısınan yanmaz yapışmaz tavayı peçeteyle yağlayın.
Karışımdan 3 yemek kaşığı tavaya dökün ve önlü arkalı kısık ateşte pişirin.
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