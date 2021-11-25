7'den 70'e herkesin çok severek yediği pankek tarifi, 1 kişilik pankek tarifi ile tam ölçü yapmanızı sağlar. Peki, tek kişilik pankek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız en güzel 1 kişilik pankek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

1 KİŞİLİK PANKEK TARİFİ

1 kişilik pankek malzemeler

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı şeker

Çeyrek su bardağı süt

Çeyrek su bardağı un

Yarım adet kabartma tozu

Yarım adet vanilin

1 KİŞİLİK PANKEK YAPILIŞI

Yumurtanın beyazını ve sarısını ayırın. Beyazını şekerle birlikte köpürüne kadar çırpın.

Farklı bir kap içinde yumurta sarısı, un, süt, kabartma tozu ve vanilini çırpın.

Yumurta beyazını söndürmeden diğer karışıma spatula ile ekleyin.

Orta ateşte ısınan yanmaz yapışmaz tavayı peçeteyle yağlayın.

Karışımdan 3 yemek kaşığı tavaya dökün ve önlü arkalı kısık ateşte pişirin.



