Akışkan çikolatası ve çıtır hamuruyla karşı koyamayacağınız 1 kişilik sufle tarifi ve yapılışı, çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak şahane bir lezzet. Peki, en güzel tek kişilik sufle nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız 1 kişilik sufle tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

1 KİŞİLİK SUFLE TARİFİ

1 kişilik sufle malzemeler

1 yumurta

1, 5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt veya su

1 çay kaşığı vanilya

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 tepeleme yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı damla çikolata ya da bir kare çikolata

TEK KİŞİLİK SUFLE YAPILIŞI

Yumurta ve şeker güzelce çırpılır ve sıvı yağ eklenir oda çarpıldıktan sonra kuru malzemeler eklenir. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır.

Sufle kabını güzelce her yerini yağladıktan sonra unlayın ve hazırlanan karışımın yarısını kaba dökün.

1 yemek kaşığı bitter damla çikolata koyun ve sonra kalan karışımı ekleyip tencereye koyun.

Tencerenin içine önceden kaynatılan suyu yarısına gelecek şekilde koyun ve kapağı açık şekilde 3 dakika pişirin.

3 dakika dolduktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 7 dakika daha pişirin. Toplamda 10 dakikaya tamamlayın.



