1 Kişilik Sufle Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Sufle nasıl yapılır?
Tadına doyum sufle tarifini sadece bir kişiye yapacaksanız 1 kişilik sufle tarifi ve yapılışı sayesinde tam ölçü tek porsiyonluk yapabilirsiniz. Peki, en güzel tek kişilik sufle nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz 1 kişilik sufle tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
17 Aralık 2021, Cuma 11:45 Son Güncelleme:
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Akışkan çikolatası ve çıtır hamuruyla karşı koyamayacağınız 1 kişilik sufle tarifi ve yapılışı, çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak şahane bir lezzet. Peki, en güzel tek kişilik sufle nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız 1 kişilik sufle tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
1 KİŞİLİK SUFLE TARİFİ
1 kişilik sufle malzemeler
- 1 yumurta
- 1, 5 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı süt veya su
- 1 çay kaşığı vanilya
- Yarım çay kaşığı kabartma tozu
- 1 tepeleme yemek kaşığı kakao
- 3 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı damla çikolata ya da bir kare çikolata
TEK KİŞİLİK SUFLE YAPILIŞI
Yumurta ve şeker güzelce çırpılır ve sıvı yağ eklenir oda çarpıldıktan sonra kuru malzemeler eklenir. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır.
Sufle kabını güzelce her yerini yağladıktan sonra unlayın ve hazırlanan karışımın yarısını kaba dökün.
1 yemek kaşığı bitter damla çikolata koyun ve sonra kalan karışımı ekleyip tencereye koyun.
Tencerenin içine önceden kaynatılan suyu yarısına gelecek şekilde koyun ve kapağı açık şekilde 3 dakika pişirin.
3 dakika dolduktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 7 dakika daha pişirin. Toplamda 10 dakikaya tamamlayın.