Yemek 1 Kişilik Waffle Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Waffle nasıl yapılır?
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1 Kişilik Waffle Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Waffle nasıl yapılır?

Yemek

1 Kişilik Waffle Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Waffle nasıl yapılır?

Günün her saati aifyetle yenen waffle, fazla yapılıp kaldığında hamuru yumuşuyor ve tadı bozuluyor. Bu nedenle 1 kişilik waffle tarifi çok daha işinize yarayacak. Peki, en güzel tek kişilik waffle nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz 1 kişilik waffle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

24 Ocak 2022, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Tek porsiyon waffle hazırlamak isteyenler için 1 kişilik waffle tarifi tam ölçü hazırlamanızı sağlıyor. Peki, en güzel tek kişilik waffle nasıl yapılır? Tam kıvamında 1 kişilik waffle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

1 KİŞİLİK WAFFLE TARİFİ

1 kişilik waffle malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım tatlı kaşığı vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Yarım su bardağı un
  • Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu
  • Çeyrek tatlı kaşığı tuz

Servisi için

  • 1 adet çikolatalı sos

1 KİŞİLİK WAFFLE YAPILIŞI

  • Waffle makinesini ısıtın.
  • Orta boy kaba yumurta ve şekeri koyup mikserle yüksek devirde rengi açılana kadar çırpın.
  • Süt, vanilin, tereyağı ekleyip düşük hızda çırpın.
  • Un, kabartma tozu ve tuz ilave edin. 
  • Düşük hızda pürüzsüz olana kadar çırpın.
  • Isınan makineye hamuru dökün ve pişirin.
  • Pişen waffle hamurunun üzerine istenilen meyveleri ekleyip çikolata sosu dökün ve servis edin.
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