1 Kişilik Waffle Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Waffle nasıl yapılır?
Günün her saati aifyetle yenen waffle, fazla yapılıp kaldığında hamuru yumuşuyor ve tadı bozuluyor. Bu nedenle 1 kişilik waffle tarifi çok daha işinize yarayacak. Peki, en güzel tek kişilik waffle nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz 1 kişilik waffle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
24 Ocak 2022, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Tek porsiyon waffle hazırlamak isteyenler için 1 kişilik waffle tarifi tam ölçü hazırlamanızı sağlıyor. Peki, en güzel tek kişilik waffle nasıl yapılır? Tam kıvamında 1 kişilik waffle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
1 KİŞİLİK WAFFLE TARİFİ
1 kişilik waffle malzemeler
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı süt
- Yarım tatlı kaşığı vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş
- 1 yemek kaşığı şeker
- Yarım su bardağı un
- Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu
- Çeyrek tatlı kaşığı tuz
Servisi için
- 1 adet çikolatalı sos
- Waffle makinesini ısıtın.
- Orta boy kaba yumurta ve şekeri koyup mikserle yüksek devirde rengi açılana kadar çırpın.
- Süt, vanilin, tereyağı ekleyip düşük hızda çırpın.
- Un, kabartma tozu ve tuz ilave edin.
- Düşük hızda pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Isınan makineye hamuru dökün ve pişirin.
- Pişen waffle hamurunun üzerine istenilen meyveleri ekleyip çikolata sosu dökün ve servis edin.
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