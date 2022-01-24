Tek porsiyon waffle hazırlamak isteyenler için 1 kişilik waffle tarifi tam ölçü hazırlamanızı sağlıyor. Peki, en güzel tek kişilik waffle nasıl yapılır? Tam kıvamında 1 kişilik waffle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

1 KİŞİLİK WAFFLE TARİFİ

1 kişilik waffle malzemeler

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım tatlı kaşığı vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş

1 yemek kaşığı şeker

Yarım su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

Çeyrek tatlı kaşığı tuz

Servisi için

1 adet çikolatalı sos

1 KİŞİLİK WAFFLE YAPILIŞI

Waffle makinesini ısıtın.

Orta boy kaba yumurta ve şekeri koyup mikserle yüksek devirde rengi açılana kadar çırpın.

Süt, vanilin, tereyağı ekleyip düşük hızda çırpın.

Un, kabartma tozu ve tuz ilave edin.

Düşük hızda pürüzsüz olana kadar çırpın.

Isınan makineye hamuru dökün ve pişirin.

Pişen waffle hamurunun üzerine istenilen meyveleri ekleyip çikolata sosu dökün ve servis edin.



