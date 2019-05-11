1 kurşun 5 kişiye 15’er yıl

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; Talip Güner ve Mikail Ayata, 2016 yılında 500 bin TL değerinde bir arsa aldı. Arsa Adem Ayata’nın üzerine yapılınca ortaklar arasına husumet girdi. Temmuz 2016’da Talip Güner, Ayata ailesine ait işyerini kurşunladı. Ayata ailesi de 31 Ağustos 2016’da Güner ve iki adamına ateş etti. Hafif yaralanan Güner, kardeşi ve iki adamı ile Küçük Kızılhisar Mahallesi’ndeki Ayata’lara ait eve gitti. Güner’in geleceğini haber alan Ayata ailesi, evin çevresinde silahlı şekilde beklemeye koyuldu. Çapraz ateşe tutulan Güner başına isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetti. Güner’e isabet eden kurşun bulunamadığı için hangi silahtan çıktığı belirlenemedi.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava 12 Mart’ta bitti. Mahkeme, Güner’e ateş edeni tespit edemedi. Aynı anda ateş ettikleri için Güner’in ölümüne neden olmuş olabilecekleri gerekçesiyle Adem, Ahmet, Şıh Mehmet, Mikail ve Yakup Ayata’ya kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis verildi. Kurşunlama ev baskınında gerçekleştiği için haksız tahrik indirimi yapıldı, ceza 15 yıla indirildi.