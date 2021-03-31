Futbol 1. Lig'de de VAR sistemi uygulanacak

1. Lig'de de VAR sistemi uygulanacak

Futbol

1. Lig'de de VAR sistemi uygulanacak

TFF, 2022-23 sezonundan itibaren 1. Lig'de VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı.

31 Mart 2021, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'de, 2022-2023 sezonundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda TFF 1. Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin uygulanmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin uygulanmasına karar verdi."


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