1. Lig'de de VAR sistemi uygulanacak
TFF, 2022-23 sezonundan itibaren 1. Lig'de VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı.
31 Mart 2021, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'de, 2022-2023 sezonundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda TFF 1. Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin uygulanmasına karar verdi.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde;
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin uygulanmasına karar verdi."
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