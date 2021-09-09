Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4'üncü hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak.

3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak ve tarihte ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetecek.