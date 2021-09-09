1. Lig'de karı-koca aynı maçta hakemlik yapacak
TFF 1. Lig'de ilginç bir hafta bizi bekliyor. Tarihte bir ilk yaşanacak ve karı-koca olan bir hakem çifti, ilk kez bir maçta beraber görev alacak.
09 Eylül 2021, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4'üncü hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak.
3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak ve tarihte ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetecek.
BUNLARI DA OKUYUN