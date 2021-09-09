Futbol 1. Lig'de karı-koca aynı maçta hakemlik yapacak

1. Lig'de karı-koca aynı maçta hakemlik yapacak

Futbol

1. Lig'de karı-koca aynı maçta hakemlik yapacak

TFF 1. Lig'de ilginç bir hafta bizi bekliyor. Tarihte bir ilk yaşanacak ve karı-koca olan bir hakem çifti, ilk kez bir maçta beraber görev alacak.

09 Eylül 2021, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4'üncü hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak.

3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak ve tarihte ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetecek.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jeremain Lens, Beşiktaş'ın tahsis ettiği arabayı geri vermek istememiş